На посаді канцлера Меркель ухвалила низку рішень, які в підсумку зробили можливою агресію Росії.

Ангела Меркель, будучи канцлером Німеччини, ухвалила низку рішень, які зробили можливим повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це заявила голова комітету з питань оборони в Бундестазі Марі-Агнес Штрак-Циммерманн в інтерв'ю німецьким телеканалам RTL та n-tv.

Першою великою помилкою в цьому плані депутат вважає відмову Німеччини відкрити для України шлях до членства в НАТО. За словами Циммерманн, в 2008 році багато країн НАТО виступали за якнайшвидше прийняття України в Альянс, але Німеччина і Франція тоді виступили проти через позицію Росії.

"[Це] було великою помилкою з боку французів і Ангели Меркель в той час", – вважає німецький депутат.

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На думку Штрак-Циммерманн, тепер Німеччині доведеться переосмислити весь період правління Ангели Меркель і "особливо історію останніх кількох років, повних прорахунків".

Ангела Меркель і російське вторгнення в Україну

Відмова Німеччини і Франції надати Україні перспективу членства в НАТО на саміті 2008 року – не єдине рішення, яке вважають однією з передумов російської агресії. Головним символом німецької безпринципності стало будівництво Північного потоку-2, на яке Меркель погодилася вже після російської гібридної агресії 2014 року, причому проігнорувавши всі попередження.

Незабаром після відставки Меркель з посади стало відомо, що вона особисто блокувала будь-які поставки зброї в Україну вже в умовах російської гібридної агресії і навіть на тлі концентрації російських військ уздовж українських кордонів у 2021 році.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Меркель довгий час ніяк не коментувала те, що трапилося, а потім заявила, що все одно вважає правильними всі ухвалены нею рішення - і блокування членства України в НАТО, і будівництво Північного потоку-2.

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