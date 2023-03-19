Якщо Путіна затримають у Німеччині, то мають передати у Міжнародний кримінальний суд, зазначив очільник німецького Міністерства юстиції.

Очільник Міністерства юстиції Німеччини Марко Бушманн повідомив, що якщо гаазький Міжнародний кримінальний суд зажадає виконання свого рішення щодо арешту Володимира Путіна, то у разі візиту російського президента на німецьку територію там його затримають.

Після затримання Путіна німецька сторона буде зобов'язана передати його у МКС, розповів чиновник газеті Bild am Sonntag. "Я розраховую, що МКС негайно звернеться в Інтерпол (Міжнародна організація кримінальної поліції - Ред.), а також до держав-учасниць і зажадає від них виконання (рішення щодо арешту Путіна - Ред.)", - сказав Бушманн.

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Міністр підкреслив, що у такому разі Німеччина буде зобов'язана затримати Путіна, коли він ступить на її землю.

Видано ордер на арешт Володимира Путін - сьогодні це треба знати

17 березня повідомлялося, що Міжнародним кримінальним судом видано ордер на арешт Володимира Путіна. Крім того, МКС видав ордер на арешт уповноваженої з прав дитини у Росії Марії Львової-Бєлової. За даними гаазького суду, є "розумні підстави" вважати, що лідер росіян особисто несе відповідальність за депортацію дітей громадян України.

Після видачі такого ордера президента Росії можуть арештувати у державах, які є учасницями Римського статуту - їх 123.

У Кремлі назвали рішення МКС неприйнятним, а українська влада вважає його історичним. На думку президента США Джо Байдена, рішення міжнародного суду виправдане.

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