Влада пригрозила монахам відповідальністю за зникнення культурно-історичних цінностей.

Після виходу представників УПЦ МП з території Києво-Печерської Лаври там буде проведено ревізію музейних цінностей, включаючи мощі святих. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ефірі телемарафону.

За його словами, на території Києво-Печерського комплексу зберігається понад 800 музейних експонатів, включаючи мощі святих. Всі ці цінності були передані монахам в користування, а тепер по ним відбудеться окрема ревізія.

"Я хотів би попередити... Остання ревізія була в 2018 році, і все це зафіксовано, всі об'єкти є в переліку. Будь-який крок, який зможуть здійснити представники УПЦ МП щодо рухомого майна, власне музейних експонатів, буде зафіксований, і вони будуть мати кримінальну відповідальність", – заявив міністр.

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Виселення УПЦ МП з Лаври - що відомо

Напередодні УПЦ МП повідомила, що адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" повідомила про розірвання договорів на оренду приміщень комплексу і зажадала звільнити територію.

У Московському Патріархаті заявили, що не бачать юридичних підстав для розірвання договорів оренди, і відмовилися залишати комплекс. Також ченці кажуть, що не мають наміру віддавати державі матеріальні цінності і "культурну спадщину".

Глава Мінкульту Олександр Ткаченко підкреслив, що ченці УПЦ МП повинні покинути Лавру до 29 березня.

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