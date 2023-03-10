Московський патріархат також не хоче повертати державі матеріальні цінності і "культурний спадок".

В УПЦ МП заявили, що не отримали "жодної інформації про юридичні підстави" розірвання заповідником "Київсько-Печерська лавра" договору на оренду Московським патріархатом територій і будівель історичного комплексу.

Це означає, що УПЦ не може виселитися з монастиря, заявив у коментарі підсанкційній "Страні" голова Синодального інформаційно-просвітницького відділення УПЦ владика Климент.

"Незрозуміло, на основі чого ми повинні передавати ті матеріальні цінності і той культурний спадок, який було відроджено і збережено монахами. На якій підставі передавати це людям, які до нього не мають ніякого стосунку?" - додав Климент.

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В УПЦ МП звинуватили адміністрацію заповіднику, що та, мовляв, "тільки руйнувала усі попередні роки і тепер хоче відібрати його (спадок – УНІАН) у нас".

Водночас у заяві УПЦ на офіційних ресурсах церкви міститься лише те, що Мінкульт начебто поставив "свій ультиматим", а єдиною підставою є нібито "забаганка чиновників". Жодних згадок про те, що монахи нібито будуть залишатися у монастирі там немає.

УПЦ МП виселяють з лаври - що відомо

Заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договори оренди територій та будівель зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП вже з 29 березня.

У листі до УПЦ МП адміністрація заповідника посилається на висновки міжвідомчої робочої групи. Фахівці під час роботи встановили порушення монастирем умов договору щодо використання держмайна.

Договір був укладений між сторонами у липні 2013 року, за часів президента-утікача Віктора Януковича. Згідно з його умовами, Московський патріархат міг безоплатно користуватися культовими будівлями та іншим держмайном.

УПЦ МП – скандали з участю Московського патріархату

З початку повномасштабного вторгнення УПЦ МП намагалась усіляко дистанціюватися від Російської православної церкви, при цьому зберігаючи тісні зв'язки з Кирилом.

Сам Кирил та його церква підтримують війну проти України, вербуючи у лави окупантів своїх же парафіян.

Попи Московського патріархату продовжують противитися відспівуванню українських військових та уникають називати Росію "агресоркою".

Гучним скандалом закінчилися молитви за Росію в одному з храмів Києво-Печерської лаври. Попів Московського патріархату регулярно затримують через колаборацію з ворогом.

Під час обшуків у регіональних єпархіях МП співробітники СБУ спіймали священника УПЦ у ліжку з неповнолітнім хлопцем. Невдовзі його висвятили у єпископи.

Сам настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебедь, якого називають "Мерседесом" через парк розкішних автомобілів, теж неодноразово ставав героєм скандалів. Наприклад, нападав на журналістів, які приїжджали на місце пожежі у майстерні з розпису ікон.

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