Від завтра працюватимуть робочі групи інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд.

УПЦ Московського патріархату має покинути усі орендовані приміщення Києво-Печерської лаври, уточнив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Ткаченко наголосив, що розірвання з УПЦ МП договорів означає вивільнення від Московського патріархату усіх приміщень і територій з 29 березня.

"Відповідно до визначеної правовим полем процедури, від завтра (11 березня - УНІАН) працюватимуть робочі групи, утворені заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд", - написав міністр у Telegram.

УПЦ МП виселяють з лаври - що відомо

10 березня УПЦ МП повідомила про лист від адміністрації заповідника "Києво-Печерська лавра", у якому йшлося про розірвання договорів на оренду приміщень.

Договори з Московським патріархатом були підписані ще у липні 2013 року - за часів президента-утікача Віктора Януковича, та передбачали безоплатне користування "філією" РПЦ культових споруд і державного майна.

Водночас міжвідомча група під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо користування держмайном. Посилаючись на ці висновки, заповідник і звернувся до УПЦ МП.

Однак у Московському патріархаті не побачили "юридичних підстав" розірвання оренди, заявивши, що ченці не покидатимуть приміщення. Понад те, МП не збирається віддавати державі матеріальні цінності і "культурну спадщину", яку нібито відроджували і зберігали монахи.

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