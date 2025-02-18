Але це не єдина платформа, куди надходять звернення від молодих добровольців.

У мобільний застосунок "Резерв+" за тиждень надійшло понад 10 тисяч звернень щодо укладення добровільного річного контракту для 18-24-річних на службу в Збройних силах України. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

"Ми зазвичай не розкриваємо таку службову інформацію, але можемо сказати, що в застосунку "Резерв+" зареєстровано понад 10 тисяч звернень", - зазначив Лазуткін.

При цьому він зауважив, що це не єдина платформа, куди надходять звернення від молодих добровольців.

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"Застосунок "Резерв+" - не єдиний "вхід", скажімо так, в цей "периметр". Тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися, є центр рекрутингу, є сайт "18-24". Тобто є кілька можливостей "потрапити" на цей контракт", - підкреслив Лазуткін.

Спецконтракти для молоді - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Лазуткін кілька днів тому зазначав, що попри те, що молоді люди віком від 18 до 24 років можуть служити за спецконтрактом лише у бойових підрозділах, спостерігається дуже позитивна динаміка за кількістю охочих.

Міністерство оборони України 11 лютого офіційно розпочало проєкт "Контракт 18-24" - добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18-24 роки, яка готова приєднатися до Сил оборони на один рік.

Перед цим, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський розповів коротко, що передбачатимуть річні контракти для українців віком 18−24 років. За його словами, ініціатива йде від військових командирів, від Міністерства оборони. Він зазначав, що серед бонусів таких контрактів - додатковий мільйон гривень, вступ до ВНЗ без іспитів і безоплатне навчання, 0% за іпотекою.

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