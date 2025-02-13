Вони розкрили динаміку підписання нових контрактів.

Попри те, що молоді люди віком від 18 до 24 років можуть служити за спецконтрактом лише у бойових підрозділах, наразі є дуже позитивна динаміка за кількістю охочих.

Про це в етері "Radio NV" заявив представник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. "Багато хто десь почув, десь прочитав. Магія цієї цифри - мільйон гривень, вона спрацювала. Ми маємо справу з тим, що ті люди, на яких напевно Сили оборони не розраховували б за інших умов, зараз готові долучитися й активно звертаються. Практично всі точки входу перевантажені", - розповів він.

Лазуткін також відповів на скептичні заяви експертів щодо кількості людей, які можуть підписати відповідні спецконтракти. Він нагадав, що молодих добровольців прийматимуть шість бригад:

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"Одна бригада - це 5-6 тисяч людей. Названі цифри (декілька десятків тисяч, - УНІАН) можуть серйозно допомогти ротації всередині бригади. Для тих людей, які зараз знаходяться на лінії боєзіткнення - це серйозна допомога. Адже приходять люди, які пройшли якісну підготовку. І я думаю, що це суттєве підсилення буде".

Спецконтракти для молоді

Напередодні в Україні запровадили спеціальні контракти для людей віком від 18 до 24 років. Вони передбачають низку пільг, а також одноразову виплату в розмірі 1 мільйон гривень.

Деякі військовослужбовці та ветерани розкритикували цю ініціативу, зазначивши, що це несправедливо по відношенню до тих, хто пішов воювати раніше.

Тим часом у Міноборони відзначають, що деяким добровольцям можуть відмовити у підписанні спецконтракту через стан здоров'я.

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