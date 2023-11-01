З ідеями оборонного відомства щодо відбору новобранців перегукується і анонсована міністром Федоровим смарт-мобілізація.

Міністерство оборони України розробило концепцію реформи територіальних центрів комплектувань та соціальної підтримки. Зокрема зміниться спосіб обліку військовозобов'язаних.

Про це пише Forbes, у розпорядженні якого опинилася нова концепція. Зазначається, що план зі зміни військкоматів розробили у червні 2023 року. Ним займалася попередня команда Міноборони.

"Ми найняли бізнес-аналітиків в червні, ще до скандалу з одеським воєнкомом, щоб створити концепцію реформи", – сказав виданню на правах анонімності один з колишніх топ-чиновників Міноборони. За його словами, праллельно з ідеєю прийшло Мінцифри, що бажає вирішити своє завдання з мобілізацією операторів дронів для проекту "Армія дронів".

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"Концепція реформи ТЦК передбачає зміни в способі обліку військовозобов'язаних, попередньому відборі військових, оповіщенні, призову за мобілізацією і ще чотирьох складових. Критерії оцінки: захист прав і свобод в процесі мобілізації, справедливість, якість, кількість і протидія корупції", – йдеться в матеріалі. Зазначається, що зі зміною керівництва в Міноборони робота над реформою продовжилася.

Крім того, в концепції реформи перераховуються проблеми з попереднім відбором військових – ручна обробка даних і формальні критерії. Автори змін пропонують автоматизувати відбір і створити систему рекрутингу, а саме веб-портал з вакансіями і цивільні рекрутингові агентства з підбору.

З ідеями оборонного відомства з відбору новобранців перегукується і анонсована міністром Федоровим смарт-мобілізація.

"Смарт-мобілізація, яку заявив Федоров, це його ідея рекрутингу для операторів-дронів. Реформа, яку веде Міноборони, набагато більш комплексна і широка", – пояснив екс-чиновник міністерства, додавши, що Міноборони "гірше бігає" з презентаціями.

Мобілізація в Україні: це варто знати

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що в Україні необхідно розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. За його словами, також запроваджують єдиний реєстр призовників.

Раніше видання TIME писало, що після масштабного звільнення воєнкомів президентом Зеленським як відповідь на корупційні скандали, набір до лав ЗСУ суттєво сповільнився. За даними журналістів, звільнених чиновників також виявилося важко замінити, в тому числі і в силу заплямованої репутації воєнкомів.

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