За словами генерала, один з його пріоритетів - нарощування резервів.

Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

Як зазначив він у своїй статті для The Economist, один з його пріоритетів - нарощування резервів.

"Росія не змогла отримати вигоду зі своєї величезної переваги у живій силі, тому що Володимир Путін стурбований тим, що загальна мобілізація може спровокувати політичну кризу, а також тому, що Росія не може підготувати і екіпірувати достатню кількість людей. Однак наші можливості з підготовки резервів на власній території також обмежені", - заявив Залужний.

За його словами, в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від своїх обов'язків.

"Ми намагаємося виправити ці проблеми. Ми запроваджуємо єдиний реєстр призовників, повинні розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію. Також ми запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає розміщення мобілізованих і навчених кадрів у досвідчених стройових частинах для їхньої підготовки", - додав генерал.

Мобілізація в Україні - актуальне

Нагадаємо, як писав УНІАН, представник президента у Верховній Раді, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський заявив, що зараз немає необхідності посилювати мобілізаційні заходи в Україні.

За його словами, на цей час у рамках уже оголошеної в країні мобілізації територіальні центри комплектації забезпечують заповнення втрат української армії на полі боїв. Крім того, як він зазначив, в Україні формуються і нові резерви.

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