Наразі командири нібито надто вільно тлумачать терміни "бойові дії" та "бойове завдання" і на власний розсуд призначають додаткову винагороду.

Наразі Міністерству оборони України відомо про "незаконні" виплати понад 123 мільйонів гривень військовослужбовцям, які нібито не мали прав на отримання цих грошей.

"Більш як 123 мільйони гривень додаткової винагороди виплатили людям, які не брали участі у бойових діях та не виконували бойових завдань", - повідомили у відомстві.

За даними Служби внутрішнього аудиту Міноборони, чинні правила нібито дозволяють командирам військових частин надто вільно тлумачити терміни "бойові дії" і "бойове (спеціальне) завдання" та виплачувати додаткову винагороду "на власний розсуд".

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Зокрема, Міноборони відомо про те, що військовослужбовці понтонно-мостової роти, які виконували завдання у Київській області, отримали щомісячну додаткову винагороду у 100 тисяч гривень.

"Це несправедливо, коли доплату за бойові отримують ті, хто не під прямим вогнем або не підтримують тих, хто під прямим вогнем. Маніпуляції виявляємо, прогалини для зловживань закриваємо", - сказав заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Зазначається, що Міноборони наразі консультується із Генштабом ЗСУ, щоб виплати додаткової винагороди отримували лише ті, хто виконує бойові завдання та бере участь у бойових діях.

Зловживання з виплатами для військових

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня правоохоронці виявили чергову схему незаконних виплат військовослужбовцям. Так, у Чернівецькій області командир однієї із військових частин доручив сержанту та солдату зробити капітальний ремонт у власному будинку. При цьому його підлеглі отримували усі виплати у повному обсязі, зокрема й "бойові" доплати по 100 тис. грн на місяць протягом 9 місяців.

Крім того, на початку жовтня підозру отримали ще двоє військовослужбовиць, які незаконно отримували грошове забезпечення та бойові доплати, однак не з’являлися на місце служби. Йдеться про доньку та екс-дружину посадовця однієї з військових частин Рівненщини.

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