Ними виявилися донька та екс-дружина посадовця однієї з військових частин на Рівненщині.

Двом військовослужбовицям з Рівненщини, які незаконно отримували грошове забезпечення та бойові доплати, фактично не з’являючись на місце служби, повідомлено про підозру.

За даними Державного бюро розслідувань, жінки розпочали службу в одній з військових частин Рівненської області на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Одна з них обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу.

"Проте на роботу жінки виходили лише перші три місяці служби. Влітку 2022 року вони перестали з’являтися на роботі, продовжуючи отримувати повне грошове забезпечення", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили в ДБР, за документацією, молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тисяч гривень доплати, а її мати нібито перебувала на сході країни, і її виплата становила – 120 тисяч гривень на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 мільйони гривень.

"При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі", - сказано у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, у цій військовій частині посаду заступника командира обіймає батько чергової та колишній чоловік заступниці командира роти. За оперативною інформацією, екс-подружжя продовжує проживати разом, а розлучення було оформлено фіктивно з метою просування по службі та уникнення конфлікту інтересів.

Жінки підозрюються у самовільному залишенні військової частини військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

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Наприкінці вересня у Харкові затримали військовослужбовця, який кинув своїх побратимів та втік з розташування військової частини. Чоловік переховувався та у соцмережах намагався всіляко дискредитувати правоохоронців, які його розшукували.

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