Комплекти жіночої білизни для військових будуть виготовляти у трьох кольорах.

Міноборони України поставило на забезпечення в ЗСУ жіночу білизну.

Комплекти жіночої білизни будуть виготовлятися у трьох кольорах: coyote, olive green, black, інформує Telegram-канал відомства. Зазначається, що білизну шитимуть з якісних матеріалів - у складі бавовна та еластан, які добре "вентилюються" та відводять вологу, зручний крій не обмежуватиме рухів і підходить для використання навіть у повній екіпіровці.

Розмірна сітка охоплює широкий спектр розмірів - від XS до XL. Білизна універсальна, з високою посадкою, гарно тягнеться й тримає форму.

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У Міноборони інформують, що жіноча білизна пройшла всі необхідні випробування в підрозділах ЗСУ. Військовослужбовиці тестували комплекти протягом 2023 року в два етапи, перевіряли їх на функціональність, надійність, якість, зручність, а також на відповідність власним побажанням.

У оборонному відомстві зауважують, що чисельність військовослужбовиць в ЗСУ збільшилась на 40%, порівняно з 2021 роком. За два роки кількість жінок у війську зросла на 12 тис. осіб - зараз службу проходить майже 43 тис. військовослужбовиць.

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Як повідомляв УНІАН, влітку поточного року вперше в історії України було затверджено польову форму для жінок ЗСУ.

Так, 3 серпня 2023 року Міністерство оборони України затвердило зразок-еталон літнього польового костюма для військовослужбовиць ЗСУ. З того моменту жіноча літня польова форма офіційно поставлена на забезпечення.

У Міноборони зазначали, що продовжується робота над впровадженням жіночого бронежилета. На той час вже були перші зразки бронежилетів для жінок, тривало їх вивчення та випробування.

Перед цим в ефірі "1+1" керівниця виробничої частини соціальної ініціативи ArmWomenNow Євгенія Велика та офіцер 241-ї бригади Ольга Бігарь, відома як "Відьма", висловили сподівання, що вже найближчим часом завершиться впровадження жіночої військової форми.

Велика заявила, що комплект жіночої військової білизни складається з топу та двох пар трусиків, їх шили з врахуванням відгуків жінок-військовослужбовиць.

Говорячи про жіночу форму, "Відьма" зазначила, що тут йдеться не про красу й жіночність, а про комфорт. В ефірі повідомлялось, що у комплект військової форми для жінки залежно від сезону змінюється. Розроблений та випускається також комплект форми для вагітних жінок-військовослужбовиць.

Минулого року повідомлялося, що в українській армії зʼявиться уніфікована жіноча військова форма. Її розробкою займаються дві ініціативні групи волонтерів. Ідея виникла після численних запитів від жінок, які зараз воюють на передовій. Чоловічі розміри й фасони одягу не відповідають жіночим. Так, штани можуть добре сидіти у стегнах, але будуть завеликі у талії, у кітелів - задовгі рукави, плече спускається майже до ліктя.

Міністерство оборони скасувало усі обмеження для доступу військовослужбовиць до усіх посад. Якщо раніше жінки могли проходити службу на посадах переважно медичних спеціальностей, зв'язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів, то нині - жінка в армії може бути, зокрема, водієм, гранатометником, заступником командира розвідгрупи, ремонтником, кулеметником, снайпером тощо.

З 2019-го року Кабмін дозволив вступати до військових ліцеїв дівчатам. Жінки, які у майбутньому бачать себе офіцерами ЗСУ, мають доступ до усіх рівнів військової освіти.

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