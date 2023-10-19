Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, двом його підлеглим – до десяти.

У Чернівецькій області командир однієї із військових частин доручив підлеглим сержанту та солдату замість оборони країни зробити капітальний ремонт у власному будинку. Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що при цьому військові отримували всі виплати у повному обсязі, включно із "бойовими" доплатами по 100 тис. грн кожному в місяць.

У ДБР звернули увагу, що більшість особового складу батальйону наразі виконує бойові завдання на сході країни. Проте фігуранти домовилися між собою про "взаємовигідну" угоду. Замість захисту країни двоє підлеглих командира залишилися на Буковині, щоб робити ремонт у його приватному будинку.

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"Начальник оформлював нібито присутність військових на передових позиціях та забезпечував їм повну виплату грошового забезпечення, включно із доплатами за участь у бойових діях протягом понад 9 місяців", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели низку обшуків, вилучили документацію та затримали двох "ремонтників".

Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України), сержант та солдат – в ухиленні від військової служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України).

Командиру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату – до 10 років ув’язнення.

Інші правопорушення військовослужбовців

У жовтні двом військовослужбовицям з Рівненщини, які незаконно отримували грошове забезпечення та бойові доплати, фактично не з’являючись на місце служби, повідомлено про підозру. Ними виявилися донька та екс-дружина посадовця однієї з військових частин.

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну остання обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу. Проте на роботу жінки виходили лише перші три місяці служби. Потім вони перестали з’являтися на роботі, продовжуючи отримувати повне грошове забезпечення.

За документацією, молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тисяч гривень доплати, а її мати нібито перебувала на сході країни, і її виплата становила – 120 тисяч гривень на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 мільйони гривень.

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