Міськрада Севастополя прийняла програму розвитку російської мови

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 65 депутатів - переважна більшість.

Начальник Управління культури і туризму СМДА Наталія Дацюк, представляючи на засіданні сесії проект програми, повідомила, що основною її метою є підтримка розвитку і функціонування російської мови в усіх сферах міста, збереження культурно-історичної спадщини, патріотичне виховання.

За її словами, «фінансування програми становитиме не менш як 1 млн. грн». При цьому, за інформацією Н.Дацюк, 778 тис. грн планується виділити на фінансування по лінії (програма складається з 4-х розділів) культурної діяльності (розділ передбачає, зокрема, фінансування поповнення бібліотечних фондів, на що планується витратити 155 тис. грн, крім того – на придбання костюмів для трьох творчих колективів, які пропагують російську культуру). 128 тис. грн передбачається виділити на розділ «Освіта» (поповнення шкільних бібліотечних фондів і підвищення кваліфікації вчителів російської мови), 88 тис. грн - на розділ підтримки ЗМІ (йдеться про фінансування циклу телепередач, присвячених російській мові і культурі), 6 тис. грн – на сприяння розвитку інших мов.

На фінансування загальноміських свят і 9 фестивалів, які пропагують російську мову і російську культуру, планується виділити 196 тис. грн, а на театральні постановки за п'єсами російських класиків - 165 тис. грн.

Лідер фракції комуністів в міськраді Василь Пархоменко під час виступу на сесії піддав критиці деякі розділи програми. «Ми за цією програмою симфонічному оркестру даємо на підтримку певну суму. І тепер я з жахом думаю: що ж, він тільки Чайковського і Мусоргського виконуватиме? А Бетховена і Моцарта – ні? І не дай Боже, Глінка – у нього ж, говорять, українське коріння є!?», - іронічно відзначив він. Депутат додав: «Ну, яким чином музика, яка сама по собі є інтернаціональною, може фінансуватися за цією програмою?».

В.Пархоменко також відзначив, що «верх ідіотизму у нас вийшов з театром танцю: дорогі друзі, вони що – тепер танцюватимуть лише кадриль? А як же вальс - не будуть вже, і не дай Боже – гопак!?».