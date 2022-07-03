Міністр освіти Шкарлет зазначив, що освітній процес з нового навчального року вже буде проходити зі змінами.

Міністерство освіти і науки найближчим часом ухвалить рішення про виключення російський поетів і письменників зі шкільної освітньої програми.

Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

"Комісія вже рекомендувала, на сьогодні опрацьовують фахівці міністерства", - сказав він.

Шкарлет також наголосив, що освітній процес з нового навчального року вже буде проходити зі змінами.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня стало відомо, що Міністерство освіти і науки готує зміни до шкільних навчальних програм з таких предметів, як захист Вітчизни, зарубіжна література, історія України та всесвітня історія. Зокрема, із програми зарубіжної літератури мають намір виключити роман російського письменника Льва Толстого "Війна и мир".

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