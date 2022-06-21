Наголошується, що популярні твори зарубіжних авторів можна буде видавати та розповсюджувати виключно державною мовою.

В Україні не обмежуватимуть видання творів російських класиків, написаних мовою оригіналу.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила народний депутат від "Слуги народу", член парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Грішина.

Вона нагадала, що Верховна Рада ухвалила закон, відповідно до якого не можна буде ввозити в Україну та розповсюджувати книги, видані в Росії, Білорусі та на окупованих територіях.

"При цьому російські книги, написані мовою оригіналу, можуть видаватись в Україні із серйозними обмеженнями. Не обмежені у видавництві книги російських класиків, проте не можна буде ввозити, видавати та розповсюджувати популярну зарубіжну літературу у перекладі російською. Такі книги мають бути перекладені з мови оригіналу на українську", - повідомила Грішина.

За її словами, цим законом держава захистить видавництва від нерівноправної конкуренції з російськомовними виданнями, що досі існує.

Як повідомила депутата, згідно із законом, з 1 січня 2023 року книги в Україні можна буде видавати та розповсюджувати державною мовою, мовами корінних народів та офіційними мовами Європейського Союзу. Буде заборонено ввезення книг, що написані громадянами РФ, а також антиукраїнської літератури.

Водночас книгарні зможуть отримувати від держави компенсацію на оренду приміщень.

Також, як повідомила Грішина, українці матимуть права на отримання безкоштовних сертифікатів на купівлю книг двічі в житті – при народженні та отриманні паспорта.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня парламент ухвалив закон про внесення змін до деяких законів щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України (№7459).

Цим законом, зокрема забороняється випуск, ввезення, розповсюдження в Україні книг, що містять твори авторів - громадян Росії. Водночас ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

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