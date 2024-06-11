Зеленський очікує, що саміт стане основою, яка дасть Україні перевагу у припиненні війни.

Цього тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру щодо війни в Україні. Видання NHK отримало доступ до проекту спільної заяви. До неї увійшли лише деякі з 10 пунктів мирного плану президента Володимира Зеленського.

Як зазначається, йдеться про безпеку атомних електростанцій, продовольчу безпеку, а також звільнення всіх ув'язнених і повернення українських дітей, депортованих до Росії.

Однак до підсумкового документу не увійшли виведення російських війск та відновлення територіальної цілісності України. У проекті спільної заяви вказується, що всі сторони повинні взяти участь у досягненні миру, та наголошується на важливості участі країни-агресорки в дискусіях.

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За словами дипломатичних джерел, виведення російських військ та інші пункти, на яких наполягала Україна, були вилучені з проекту. Це було зроблено, щоб врахувати позицію деяких краї Азії та Близького Сходу, які підтримують зв'язки з Росією.

Зеленський очікує, що мирний саміт стане основою, яка дасть Україні перевагу у припиненні війни.

Саміт миру у Швейцарії: останні новини

Як писав УНІАН, майже 90 країн і організацій, половина з яких є європейськими, підтвердили участь у мирному саміті по Україні.

Москва на саміт не була запрошена, але вона сама казала, що все одно не візьме участь, оскільки конференція базується на мирних пропозиціях, які Росія відхиляє. Окрім росіян на саміті не буде також Китаю, та, ймовірно, інших дружніх до Росії впливових країн.

При цьому на заході не буде генсека ООН Антоніу Гутерріша, хоча сама організація буде представлена іншим посадовцем.

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