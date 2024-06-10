Ймовірно саме це спонукало Зеленського до несподіваного візиту в Сінгапур, де він жорстко розкритикував Китай.

Відмова Китаю брати участь в українському Саміті миру, який найближчими вихідними відбудеться у Швейцарії, стала "гірким розчаруванням" для президента України Володимира Зеленського. Про це пише німецьке видання Der Spiegel.

Видання зазначає, що Москва посилено, але кулуарно працювала над зривом швейцарського саміту. Результатом російських зусиль, вочевидь, і стала офіційна заява Китаю про відмову від участі в зустрічі в будь-якій формі.

Автори публікації припускають, що несподіваний візит Зеленського на сінгапурський безпековий саміт минулої неділі пов’язаний саме із цим рішенням Китаю. Видання зауважує, що безпекова ситуація в Азії мало зачіпає Україну, тоді як ситуація на фронті в самій Україні не найкраща. Тож візит Зеленського до Сінгапуру здивував багатьох.

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Виступаючи на сінгапурському саміті український президент висунув на адресу Пекіна досить серйозні звинувачення: Китай став "знаряддям у руках Путіна" і намагається відмовити окремі держави відправляти свої делегації на швейцарський саміт.

"Це надзвичайно гостра вистава. Відмова КНР є гірким розчаруванням для Зеленського, а також для уряду Німеччини, який вмовляв Китай до участі. (...) Участь Китаю, навіть якщо тільки у формі спеціального посланника, додала б саміту значно більшої ваги", – пише Der Spiegel.

Саміт миру у Швейцарії: останні новини

Як писав УНІАН, майже 90 країн і організацій, половина з яких є європейськими, підтвердили участь у мирному саміті по Україні, який відбудеться у Швейцарії на вихідних.

Москва на саміт не була запрошена, але вона сама казала, що все одно не візьме участь, оскільки конференція базується на мирних пропозиціях президента України Володимира Зеленського, які Росія відхиляє.

Окрім росіян на саміті не буде також Китаю, та ймовірно інших дружніх до Росії впливових країн.

Показово, що на саміті не буде генсека ООН Антоніу Гутерріша, хоча сама організація буде представлена іншим посадовцем.

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