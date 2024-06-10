На саміт не приїдуть президенти США та Аргентини і генсек ООН, взагалі не буде представників РФ та Китаю.

Майже 90 країн і організацій, половина з яких є європейськими, підтвердили участь у мирному саміті по Україні, який відбудеться у Швейцарії на вихідних. Росії не буде. Про це повідомила президент Швейцарії Віола Амхерд, яку цитує Associated Press.

Москва не була запрошена, але каже, що все одно не прийме участь, оскільки конференція базується на мирних пропозиціях президента України Володимира Зеленського, які Росія відхиляє.

Президент Віола Амхерд повідомила журналістам, що саміт у суботу та неділю буде спрямований на те, щоб намітити шлях до можливого миру в Україні.

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"Це не про пропаганду. Йдеться про основу гуманітарної допомоги, що надається Швейцарією, яка базується на зміцненні миру і на забезпеченні платформи для початку діалогу", — сказав Амхерд.

За її словами, більшість країн-учасниць саміту будуть представлені вищими лідерами країн, причому близько половини – на рівні глав держав або урядів. Зокрема очікується участь президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Саміт миру у Швейцарії: останні новини

Як писав УНІАН, на саміті миру не буде не лише представника Росії, але також і Китаю. А США будуть представлені не президентом, а віце-президентом. Однак у Верховній Раді відкинули тезу про те, що саміт миру вже провалився, не почавшись, і що це подія "з нульовим результатом".

Однак разом з тим на саміті не буде генсека ООН Антоніу Гутерріша, у якого знайшлися справи поважливіше, ніж найбільша війна в Європі за століття.

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