Відомо, що мирна конференція відбудеться 15-16 червня.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не візьме участь на саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. Про це повідомив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік на пресконференції.

"Він не поїде, і я думаю, ми сказали, що ООН буде представлено на відповідному рівні", - підкреслив прессекретар.

Він додав, що всі сторони, які займаються організацією саміту, були повідомлені про це.

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Також стало відомо, що президент Аргентини Хав'єр Мілей, швидше за все, не приїде на Глобальний саміт миру, адже планує бути у своїй країні під час національних свят. Про це повідомляє видання La Nacion.

"Президент (Мілей - ред.) не буде присутнім на Саміті миру 15-16 числа цього місяця, який відбудеться у Швейцарії і на який його запросив Президент України Володимир Зеленський", - йдеться у публікації.

Журналісти повідомили, що Мілей вирушить до Європи 12-15 червня на зустріч лідерів країн "Групи семи", повернеться до Аргентини, а потім до Європи 22-24 червня для участі в інших заходах.

"Зміна планів пов'язана з тим, що президент хоче бути в Аргентині на національні свята 17 та 20 червня, тому він повернеться (до Аргентини) 15-го числа та повернеться в Європу 22-го, щоб завершити своє турне", - наголосили у виданні.

Відомо, що 17 червня в Аргентині відзначають національний день латиноамериканської свободи, а 20-го - День прапора.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини

Як писав УНІАН, президентка Швейцарії Віола Амхерд заявила, що РФ може взяти участь у наступній конференції про мир в Україні. За її словами, спочатку Росію хотіли запросити й на перший саміт, проте ще до запрошення країна-агресор відмовилась.

Також стало відомо, що Угорщина візьме участь у мирному саміті, країну представлятиме голова МЗС Петер Сіярто. Водночас він заявив, що Росія теж має бути запрошена на цю зустріч під час свого візиту до Санкт-Петербурга.

"Ми вважаємо, що реальних результатів можна очікувати, якщо всі будуть за столом переговорів. Цього разу це не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля Швейцарії, ми візьмемо участь на рівні міністра закордонних справ", - наголосив він.

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