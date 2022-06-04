Російські окупанти знищили це українське місто.

Російські окупанти стерли з обличчя Землі місто Лиман Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні Нацполіції Київської області.

За словами мера Лиману Олександра Журавльова, місто повністю окуповане. В Лимані немає газу, води та світла.

"Там перебувають близько 7,5 тис. жителів. Евакуювати їх поки що можливості немає", - зазначив Журавльов.

"Міста просто немає, рашисти його повністю знищили", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня російські окупанти увійшли на околиці Сєвєродонецька та закріплюються у Лимані. На Донецькому напрямку підрозділи агресора основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районах Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокуванні основних логістичних шляхів.

Вас також можуть зацікавити новини: