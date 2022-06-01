Дружина служителя церкви зустрічала загарбників із хлібом-сіллю.

У Лимані на Донеччині викрили сім'ю священника-колаборанта. Чоловік благословляв окупантів, а його дружина зустрічала їх з хлібом-сіллю.

Про це повідомляє Патріот Донбасу.

Йдеться про наставника місцевого Свято-Лаврентіївського храму Ксенії Петербурзької Сергія Фоменка та його дружину Ольгу. Священник УПЦ МП радо обіймав та благословляв загарбників, а його дружина вітала їх у Лимані хлібом-сіллю.

Цікаво, що будинок колаборантів Сергія та Ольги знищили російські окупанти під час штурму міста. На кадрах видно, як жінка посміхається, простягаючи окупантами сіль та хліб, зовсім не сумуючи за знищеним майном.

За даними видання, цей священник раніше підтримував терориста Ігоря Стрілкова-Гіркіна та його бойовиків. Служитель церкви навіть поселив їх у 2014 році поруч із церквою, а також забезпечував їх їжею. Фоменка вже затримували правоохоронці за сприяння терористам, але не відомо, чи було відкрите проти нього провадження.

Раніше у місті Стрий Львівської області священника УПЦ Московського патріархату облили зеленкою під час літургії.

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