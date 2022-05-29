Унаслідок російських ударів у місті зруйнована вся критична інфраструктура, 90% будинків пошкоджені, немає зв'язку та тривають постійні обстріли.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що робиться все, щоб стримати наступ на Сєвєродонецьк.

Про це він заявив у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Росія підійшла надто близько до Сєвєродонецька. Надто значні сили зібрала на нашому Донбасі. Надто підготувалася до наступу там", - сказав президент.

Зеленський назвав дуже символічним те, що російські військові свою спробу захопити Сєвєродонецьк почали із того, що зайшли в готель під назвою "Мир".

"Мир – це дійсно найперша мішень для Росії. Забравши у нас мир в 2014 році, окупанти хочуть забрати і все інше. Буквально все. Хочуть не залишити нам ані свободи, ані будинків, ані життя", - додав він.

За словами глави держави, внаслідок російських ударів в Сєвєродонецьку зруйнована вже вся критична інфраструктура міста, 90% будинків пошкоджені, більше двох третин житлового фонду міста повністю зруйновано, у місті немає звʼязку та тривають постійні обстріли.

"Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі – як гірко зараз звучить ця назва – Дружби народів, 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація. Ми робимо все, щоб стримати цей наступ", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що не було жодного дня без намагань знайти більше зброї, більше сучасної зброї для захисту української землі та людей.

"І я вдячний кожному і кожній, хто тримає оборону Сєвєродонецька і демонструє окупантам, що мир все одно буде наш. У всій нашій державі, на всьому Донбасі і звичайно – у Сєвєродонецьку", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, біля Сєвєродонецька Луганської області зараз тривають запеклі бої. Ситуація в місті є динамічною і говорити про якісь результати неможливо.

У вечірньому зведенні за 29 травня Генштаб ЗСУ зазначає, що на сході України російські загарбники намагаються оточити українських військових у районі Лисичанська та Сєвєродонецька, і заблокувати основні логістичні шляхи.

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