Повістка надсилатиметься у разі неуточнення протягом 60 днів військовозобов’язаним своїх даних.

Мобілізація в Україні продовжується, і з середини липня повістки розпочнуть надсилати поштою. Саме тоді, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів від 16 травня 2024 р. № 560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

"У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого чи задекларованого місця проживання", - зазначаєть у документі.

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Як відомо, 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Тож, усі призовники, військовозобов'язані та резервісти протягом 60 днів мають з'явитися до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних через застосунок "Резерв+". Він буде доступний для завантаження зі смартфонів через App Store та Google Play Market.

"Резерв+" надає можливість оперативного оновлення данних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Це зручний спосіб виконання обов'язкової процедури оновлення особистих даних. Після оновлення данних, у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Якщо людина має статус непридатного та виключена з військового обліку, то їй не потрібно оновлювати дані. Згідно з законом, кожен чоловік від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував впровадження QR-коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток.

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