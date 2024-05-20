Це відбуватиметься за аналогією з COVID-сертифікатом.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував впровадження QR-коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, навівши статистику оновлень своїх даних військовозобов’язаними.

"За даними Міністерства оборони на сьогодні. Статистика ваших оновлень: 2944 - ТЦК та СП, 3703 - ЦНАП, 415 094 - "Резерв+", - повідомив парламентарій.

Наступний крок, заявив він, - це "генерація QR-коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток".

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"По аналогії з ковід-сертифікатом", - пояснив Арахамія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, з 18 травня, з набуттям чинності оновленого закону про мобілізацію, в Україні запрацював мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів з метою оновлення облікових даних. Всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Раніше сьогодні, 20 травня, речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що вже близько 260 тис. українських громадян оновили свої дані через мобільний застосунок "Резерв+".

Він підкреслив, що через застосунок "Резерв+" у 80 разів більше людей оновили дані, аніж це було зроблено через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Водночас наразі немає остаточної статистики щодо територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, адже процес постійно триває і громадяни оновлюють дані.

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