Раніше омбудсман розкритикував оновлений законопроект.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав парламент ухвалити оновлений законопроект про мобілізацію в першому читанні. Раніше омбудсман наголошував, що цей документ порушує, зокрема, норми Конституції.

Як повідомив Лубінець у Телеграм, ввечері 6 лютого відбулася термінова нарада з міністром оборони України Рустемом Умєровим. На зустрічі обговорили законопроект про мобілізацію.

"У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроект необхідно ухвалити парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів. До другого читання зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Вкотре відмічаю швидке позитивне реагування з боку міністра оборони України", – написав він.

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Законопроект про мобілізацію: зауваження омбудсмана

30 січня Кабмін передав до Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. Омбудсман Дмитро Лубінець 6 лютого заявив, що документ порушує норми Конституції та міжнародні угоди в галузі прав людини.

За його словами, нормативний казус є, зокрема, у питанні порядку виїзду за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або виключені з нього в установленому порядку.

Крім того, законопроєкт пропонує передбачити обов’язок реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, і в разі невиконання цього положення передбачена відповідальність. Лубінець наголошує, що це не відповідає, в тому числі, положенням Конституції України та Закону України "Про захист персональних даних".

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