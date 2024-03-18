Він сказав, що це питання його попросили порушити в адміністрації президента Байдена.

Вашингтон очікує ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні. Про це під час візиту до Києва заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Під час брифінгу він сказав, що питання є важким, оскільки багато українських захисників перебувають на війні з першого дня повномасштабного вторгнення. Він наголосив, що Україні потрібно більше людей у строю, тому Штати очікують руху щодо закону про мобілізацію.

"Перед від'їздом я розмовляв із радником із національної безпеки США Джейком Салліваном і запитав його, що я можу зробити, щоб допомогти адміністрації [президента США]? Він відповів: "Підніміть питання закону про мобілізацію", - цитує його NV.

Новий закон про мобілізацію: останні новини

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів України передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію.

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець говорив, що законопроєкт порушує норми української Конституції. Незабаром він написав, що зауваження зможуть врегулювати до другого читання, тому документ варто підтримати.

7 лютого Верховна Рада проголосувала за документ у першому читанні. Повідомлялося про велику кількість правок, які належить внести.

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