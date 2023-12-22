В німецькому уряді заявили, що намагаються працевлаштувати якомога більше біженців, щоб вони не жили на соціальну допомогу.

Уряд Німеччині не буде примушувати українців, що перебувають в країні, повертатись, щоб проходити військову службу, заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушман (Marco Buschmann) в коментарі німецьким журналістам, пише DW.

"Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі – це не наш випадок", – заявив голова німецького Мін'юсту.

За його словами, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

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"Для мене неможливо, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі", – зазначив міністр.

Він додав, що влада ФРН прагне створити для біженців такі умови, щоб якнайбільше їх число швидше отримали роботу і не жили на соціальну допомогу.

Питання повернення біженців

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що всі чоловіки, які проживають в Німеччині і придатні до військової служби, повинні поповнити ряди української армії. Тих, хто не послухається, чекають санкції. За його словами, військовозобов'язаних громадян України, які живуть в Німеччині або в інших країнах, попросять з'явитися в призовні пункти.

В Міноборони повідомили УНІАН, що на порядку денному немає питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих військовозобов'язаних, які перебувають за межами України.

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