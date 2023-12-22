Документ пропонує відправляти на фронт з 25 років, "обмежено придатних" більше не буде, але новобранці обов'язково мають пройти підготовку на полігонах.

Народний депутат України Мар’яна Безугла опублікувала поточну редакцію законопроекту про мобілізацію, де вже враховано зауваження Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

На своїй сторінці у Facebook вона зазначила, що викладає "коротко поточний стан законопроекту (мобілізація, рекрутинг, проходження служби і пов’язані норми) з опрацюванням зауважень" Залужного. "Долучайтесь. Наступна публікація вже при реєстрації", - написала Безугла.

Так, за її словами, мінімальний призовний вік по мобілізації складатиме 25 років (замість 27 років зараз). "Яка відстрочка таке і право на звільнення", - зауважила депутат.

Відео дня

До цього переліку входять особи з інвалідністю 1-2 групи (поки 2 групу залишили); ті, хто мають троє і більше дітей; якщо двоє військовослужбовців мають дитину, то 1 має відстрочку і право на звільнення (чоловік або жінка). Тобто, якщо жінка вирішує піти на військову службу, то чоловік таким чином може отримати відстрочку.

У цьому переліку також ситуація, якщо у сім’ї є неповнолітня особа з інвалідністю; якщо повнолітня недієздатна дитина з інвалідністю / дружина або чоловік / батьки дружини або чоловіка 1-2 групи (при цьому особа з інвалідністю сама обирає кому відстрочка).

Крім того, йдеться про опікунів особи з інвалідністю 1-2 груп, яка визнана в судовому порядку недієздатною; вагітних жінок та жінок в декреті; лише діючих нардепів (всіх колишніх прибрали), обрання депутатом - підстава для звільнення.

Також це жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час АТО або відсічі збройної агресії проти України.

Відстрочка, але не підстава для звільнення: здобувачі послідовної вищої освіти, яким менше або 30 років; всі науковці з науковим званням; всі викладачі, які працюють на повну ставку.

Визначається, що строковики не підлягають мобілізації протягом шести місяців після звільнення. Також протягом двох років після звільнення не підлягають мобілізації ті, хто був мобілізований та звільнений (крім строковиків).

Також встановлюється, що особи, звільнені з полону, та жінки підлягають мобілізації лише за бажанням.

Підстава для звільнення: особи, які побували в полоні (недобровільно); генерали за рішенням військового керівництва; особи, які прослужили під час дії воєнного стану 36 місяців; ті, хто уклав короткостроковий контракт під час мобілізації (особи 18-24 роки, крім осіб офіцерського складу).

"Прибираємо право на відстрочку при постановці на військовий облік: держслужбовців, правоохоронців, прокурорів, ДВС. Строкова служба: прибираємо строкову службу, звільняємо строковиків; всі звільнені строковики переходять в мобілізаційний ресурс відповідно до загальних правил (з 25 років)", - написала Безугла.

Підготовка до захисту Вітчизни (вишкіл): вводиться базова загальновійськова підготовка до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах; вводиться базова військова служба за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку.

"Процес мобілізації: місцеві державні органи, адміністрації зобов’язані, а не сприяють мобілізації, як раніше; мобілізація транспортних засобів - розширення на всіх, крім фізичних осіб. Уточнення", - написала Безугла.

Серед іншого, зазначила вона, на час дії воєнного стану передбачається "обмеження прав ухилянтів" та "посилення участі Національної поліції".

Щодо військового обліку депутат зазначила, що він стосується усіх громадян України віком 18-60 років. "Облік - не мобілізація! Обліковують всіх, в тому числі, хто має відстрочку та кого можуть мобілізувати тільки за бажанням", - зауважила парламентар.

Крім того, вона додала, що військово-обліковий документ - це сертифікат захисника (де буде вказано, чи є військовозобов’язаним, чи має відстрочку, бронь тощо). Військовий облік за кордоном визначає Кабінет міністрів України.

"Нові обов’язки громадян: надати дані про місце проживання (перебування) роботодавцю; пройти медогляд під час мобілізації; самостійно з’явитися в ЦНАП / ТЦК СП для уточнення даних (мобілізувати в ЦНАПі не можуть! Тільки уточнити дані)", - написала Безугла.

Крім того, громадяни матимуть постійно носити з собою військово-обліковий документ (ВОД) під час дії воєнного стану (електронний аналог - сертифікат захисника).

Серед іншого, прийняття на державну службу та у правоохоронні органи відбуватиметься лише у разі, якщо людина проходила базову військову підготовку або базову військову службу.

"Бронювання: КМУ - перегляд заброньованих; нові критерії для бронювання в державних органах (від 25 до 50%). Рекрутинг: в ЦНАПі, центрах зайнятості та центрах рекрутингу (тільки добровільно); прямий призов у військові частини через рекрутинг", - розповіла депутат.

Стосовно військової служби Безугла написала, що мобілізований під час підготовки - рекрут (не можна задіяти, крім підготовки; визначаються можливості, фізична спроможність, фактична придатність; менше грошове забезпечення).

"Повністю прибирається можливість відправити громадянина непідготовленим на фронт. Якщо рекрут не проходить етап підготовки, то його можна звільнити без додаткових витрат для держави", - зазначила вона і додала, що базова військова служба - це рекрут.

Крім того, прибирається категорія "обмежено придатний". "Залишаються тільки придатні і непридатні. Частина стане непридатними, частина - придатними. Повторне проходження ВЛК", - зауважила депутат.

Також визначається можливість проходження військової служби за призовом під час мобілізації за бажанням особи, яка засуджена до відбування покарання з випробуванням.

До переліку соціального захисту входить відпустка 30 днів без поділу на частини один раз на рік (дається три рази за 36 місяців мобілізації); відпустка 90 днів (без поділу на частини) після полону для тих, хто продовжує служити; перелік сімейних обставин для звільнення визначаються законом. "Зараз і закон, і Кабмін - є розбіжності", - додала парламентар.

Варіанти вручення повістки: в Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки представниками ТЦК СП; за місцем проживання представниками ТЦК СП, поліцейськими; за місцем роботи представниками ТЦК СП, роботодавцем, поліцейськими; в громадських місцях представниками ТЦК СП, поліцейськими.

"В прикінцевих положеннях визначаємо обов’язок для військового командування: проводити обов’язкову ротацію на лінії зіткнення - не більше шести місяців з визначеним терміном на відновлення підрозділу (опрацьовується); порядок звільнення строковиків", - повідомила Безугла.

Додатково передбачається логістичне забезпечення військ під час дії воєнного стану із залученням цивільних організацій.

"Доопрацьовується: військові консалтингові компанії; непокора та служба в окремих підрозділах за відмови виконувати бойове завдання тощо", - написала депутат.

Зауваження Залужного до законопроекту про мобілізацію

Як писав УНІАН, 21 грудня Безугла повідомила, що Генеральний штаб ЗСУ загалом схвалює новий законопроект про мобілізацію і порядок проходження військової служби, що зараз допрацьовується у Верховній Раді. Але деякі норми з документу потрібно прибрати, вважають в Генштабі.

Зауваження від Залужного стосуються зокрема взяття всіх жінок на військовий облік; обов’язкової ротації військовослужбовців після трьох місяців на передовій та надання 90-денної відпустки після 24 місяців служби; призначення військовослужбовців з інженерною спеціальністю виключно на посади інженерного профілю та ще деяких питань.

Вас також можуть зацікавити новини: