Через застосунок "Резерв+" наразі свої дані оновили понад 1,1 млн військовозобов’язаних.

З 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок "Резерв+" оновили вже понад 14 тис. військовозобов’язаних у 124 країнах.

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Зазначається, що серед країн-лідерів – Польща, Німеччина, Канада, Чехія, США, Велика Британія, Іспанія, Литва, Нідерланди та Словаччина.

"Наші громадяни за кордоном також користуються застосунком для уточнення даних. Це маленький, але важливий вчинок для країни. Ми цінуємо це і продовжуємо розвивати зручні сервіси для усіх — незалежно від того, де вони знаходяться", – заявила заступник міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Також вона поінформувала, що загалом через застосунок "Резерв+" свої дані оновили станом на сьогодні понад 1,1 млн військовозобов’язаних. Водночас через ЦНАП — майже 55 тис., а через ТЦК — близько 38 тис. громадян.

Мобілізація в Україні

18 травня набрав чинності закон про мобілізацію. Ним передбачено, що військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років мають 60 днів, аби оновити свої облікові дані. Зробити це можна у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, Центрах надання адміністративних послуг або за допомогою застосунку "Резерв+", яку також запустили 18 травня.

Оновлення військовозобов’язаними даних через застосунок "Резерв+" значно розвантажує роботу ТЦК та СП і ЦНАП. Інформація, яка оновлюється користувачем, надходить напряму до державного реєстру військовозобов’язаних "Оберіг".

В Міноборони заявили, що застосунок "Резерв+" не несе жодних безпекових ризиків для даних військовозобов’язаних українців, а у подальшому через додаток заплановано додати функцію електронних направлень на військово-лікарську комісію.

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