Чи треба щорічно проходити ВЛК: в Міноборони пояснили

Зазначають, що на сьогодні висновки ВЛК дійсні 5 років.

Відповідно до законодавства, висновки військово-лікарської комісії (ВЛК) для військовозобов’язаних громадян України дійсні п’ять років, - сказав речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телеканалу КИЇВ24.

"На даний момент діє норма, коли ВЛК дійсне протягом п'яти років", - зазначив він.

При цьому не виключив, що можуть бути внесені зміни, якими передбачатиметься у воєнний час проходження ВЛК щорічно. "Але знову ж таке, не хочеться говорити про те, що може бути, тому що чуток, проектів, ідей дуже багато. Поки вони не є, скажімо так, юридично зафіксованими, то це вже може стати приводом для спекуляцій в інформаційному полі. Не хочеться їх множити", - сказав Лазуткін.

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Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. В Україні запрацював мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів з метою оновлення облікових даних. Всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін сьогодні повідомив, що вже з 18 травня близько 260 тисяч українських громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв+".

Речник підкреслив, що через застосунок "Резерв+" у 80 разів більше людей оновили дані, аніж це було зроблено через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи). Водночас, наразі немає остаточної статистики щодо Територіальних центрів комплектування, бо процес постійно триває і громадяни оновлюють дані.

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