Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документу.

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін зазначає, що 18 червня у застосунку Резерв+ з’явиться QR-код.

Про це він сказав у дайджесті міністерства, опублікованому на його YouTube-каналі, говорячи про головні події тижня. "18 червня у застосунку "Резерв+" з’явиться QR-код. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру "Оберіг" до паперового військово-облікового документу", - зазначив Лазуткін.

Представник Міноборони додав, що у застосунку свої дані оновили вже понад 1 млн 600 тис. військовозобов’язаних, призовників та резервістів. Понад 200 тис. з них - жінки.

Мобілізація в Україні

Раніше заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зауважила, що 18 червня у застосунку "Резерв+" запускають QR-код, що дасть можливість завантажити кожному свій електронний військово-обліковий документ, який будуть зобов’язані приймати всі посадові особи та органи.

Так, електронний кабінет має стати повноцінним аналогом паперового військово-облікового документу.

Також у Міністерстві оборони розповіли, чи загрожує покарання за внесення неправдивої інформації при оновленні даних.

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