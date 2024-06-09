Для військовозобов’язаних громадян України передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку.

У Міністерстві оборони розповіли, чи загрожує покарання за внесення неправдивої інформації при оновленні даних.

Про це в ефірі "Суспільного" розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, коментуючи інформацію щодо того, що громадянам начебто можуть блокувати банківські рахунки за внесення неправдивих даних у застосунку "Резерв+", пише АрміяInform.

"Щодо блокування рахунків. Дійсно є набір норм, які стосуються посилення відповідальності за порушення правил військового обліку. Тому що в країні війна і ці норми прийняла Верховна Рада. Є низка моментів, які стосуються відповідальності за те, що людина систематично, наголошую - систематично, не оновлює свої дані або ухиляється від такого обов’язку", - сказала Черногоренко.

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Вона уточнила, що це стосується кількаразового ігнорування необхідності прийти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або запрошень у застосунку до оновлення даних.

"Після двох ігнорувань необхідності з’явитися в ТЦК або оновити дані онлайн на людину вносяться дані, що вона перебуває в розшуку. Фактично працівники ТЦК передають дані до поліції, щоб людину знайшли і повідомили її про необхідність з’явитися в ТЦК або оновити дані в Резерв+", - пояснила представниця міністерства.

За її словами, якщо людина і надалі абсолютно ігнорує свої зобов’язання, то складається протокол про адмінпорушення і далі накладається штраф.

"Щодо порушення правил військового обліку. Ця стаття не є новою, вона завжди була адміністративним правопорушенням. Вона не є нововведенням. Для громадян завжди було зобов’язання мати актуальні дані в ТЦК та СП. І якщо громадяни не оновлювали дані, то була адміністративна відповідальність", - зауважила Черногоренко.

Заступниця міністра підкреслила, що цифрова команда Міноборони регулярно працює над тим, щоб необхідність оновити дані була максимально комфортною.

"Раніше громадяни мали носити ксерокопії, фізично іти в ТЦК, стояти в чергах. Зараз ми працюємо над тим, щоб до кінця червня запустити всі електронні запити через систему "Оберіг", яка взаємодіє зі всіма державними реєстрами. Щоб була можливість отримати ці дані через електронні інтеграції", - сказала представниця міністерства.

Мобілізація в Україні

Раніше "Судово-юридична газета" зазначала, що зазначення у додатку "Резерв+" фейкової адреси проживання може мати негативні наслідки для військовозобов'язаних - вони ризикують опинитися із заблокованими рахунками.

Зауважується, що згідно з постановою Кабінету міністрів 560, належним підтвердженням оповіщення військовозобов'язаного про виклик є поштове повідомлення, яке ТЦК надсилає за вказаною в додатку адресою. Так, оскільки ж за наявності підтвердних документів протокол за порушення правил військового обліку може не складатися, а одразу виноситися постанова про штраф, то чоловіки, які вказали в "Резерв+" недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками.

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