Росія посилює пропагандистський тиск у питаннях, пов'язаних з мобілізацією в Україні.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наголошує, що в Україні немає крищучих проблем з мобілізацією громадян на військову службу.

"З 8:00 ранку 24 лютого 2022 року у нас жоден день не припинялася мобілізація. Але вона у нас відбувається у межах і відповідно плану, як замовляють наші Збройні сили. … У нас аж занадто кричущих проблем стосовно мобілізації, ми на сьогоднішній день не відчуваємо їх. Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут старі, глухі і сліпі... Але я можу сказати, що у нас непоодинокі випадки, коли люди отримали поранення, втратили частини свого тіла, йдуть на фронт, йдуть далі служити, і вони виконують свій обов'язок", - сказав Данілов в інтерв'ю NV, коментуючи твердження російських ЗМІ про те, що нібито в Україні усіх заберуть на війну, включно з підлітками та людьми похилого віку.

Данілов наголосив, що в Україні мобілізують стільки громадян, скільки треба. На запитання про те, чи ситуація з хабарями для воєнкомів якось вплинула на плани щодо мобілізації, секретар РНБО відповів: "Це якраз про відповідальність, і про те, що ви у сучасному світі нічого приховати не можете. Якщо той чи інший воєнком, виконуючи ті чи інші прохання, чи на власне бажання займався не тією справою, якою мав би займатися, - то вони на сьогоднішній день нею займатися не будуть. Більше того, деякі з них знаходяться у місцях позбавлення волі, чекаючи на процесуальні дії, які відбуватимуться у суді".

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Мобілізація в Україні 2023

Президент України Володимир Зеленський стверджував, що військові просять запровадити зміни для збільшення кількості мобілізованих.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов стверджував, що змін до мобілізації не відбудеться.

Представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський заявляв, що наразі немає передумов для збільшення кількості військовозобов’язаних для їх мобілізації.

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