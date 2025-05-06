Зокрема, уряд уточнив перелік документів, які підтверджують право на відстрочку для деяких категорій українців.

Кабінет міністрів України вніс деякі зміни до правил проведення мобілізації. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку", – написав він в своєму телеграм-каналі.

Крім того, було уточнено положення щодо кінцевого строку надання відстрочки від призову окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів. Також Кабмін визначив конкретні випадки, за яких військовозобовʼязаних українців не будуть направляти на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

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"Визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби. Уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів", – додав він.

Український уряд уточнив і перелік документів, які підтверджують право на відстрочку для українців, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей до 18 років.

Народний депутат Олексій Гончаренко розкрив подробиці схвалених Кабміном змін. Зокрема, він розповів, які документи мають подати військовозобовʼязані, у яких є троє і більше дітей, які не досягли 18-річного віку.

Обовʼязково потрібно надати свідоцтва про народження всіх дітей із зазначенням імен батьків. Також до пакету документів треба додати один з таких документів:

свідоцтво про шлюб з матір’ю/батьком дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та місце проживання дітей;

рішення органу опіки й піклування щодо проживання дітей;

письмовий договір між батьками про проживання дітей;

інше рішення суду або документи про відсутність іншого з батьків;

довідка з Реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів (не пізніше ніж за 5 днів до подачі заяви).

Водночас ті, хто претендує на відстрочку від мобілізації як особа, що здійснює постійний догляд, мають надати акт про здійснення догляду (додаток 8) або документи про отримання компенсації за такий догляд (допомоги і надбавки).

Мобілізація в Україні: це варто знати

Як відомо, 18 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 6 серпня.

В інтервʼю засновнику Daily Wire Бену Шапіро Зеленський зазначав, що мобілізація триватиме доти, доки йде війна. При цьому він визнав, що в процесі мобілізації іноді трапляються порушення.

Раніше Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду повідомляв, що визнання процедури призову протиправною не дає право на звільнення з військової служби.

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