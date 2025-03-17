Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, наголошують у суді.

Процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, і визнання процедури призову протиправною не дає право звільнитися з військової служби.

Про це зазначає у Facebook Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, що розглядає справу за позовом військовослужбовця до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), військової частини про визнання протиправними дій щодо призову і зобов’язання прийняти рішення про звільнення зі служби.

Як пояснюється, позивач звернувся до суду першої інстанції за захистом своїх прав. Їх порушення він пов’язав з недотриманням порядку його призову, а саме непроходженні медичного огляду під час призову на військову службу.

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Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, визнав протиправними дії районного ТЦК та СП щодо призову позивача на військову службу під час мобілізації і зобов’язав військову частину звільнити його з військової служби, що, на думку судів обох інстанцій, є належним відновленням порушених прав позивача.

Як наголошують у Верховному Суді, відновлення порушеного права повинне відбуватися в межах спірних правовідносин за участю їх учасників.

"Зобов’язання військової частини звільнити особу з військової служби виходить за межі правовідносин між районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки й позивачем щодо порядку його призову", - мовиться далі.

Зазначається, що у спірних правовідносинах порушеним було право позивача на належну процедуру його призову на військову службу під час мобілізації. Обраний же позивачем спосіб захисту порушеного права, який надалі застосували суди обох інстанцій за наслідками розгляду справи, - звільнення з військової служби - не вирішує правомірності акта, який приймається за результатом проведеної процедури призову позивача на військову службу. Такий спосіб захисту порушеного права втручатиметься в інші правовідносини, які врегульовані іншими правовими нормами, що не досліджувалися судами попередніх інстанцій, і створюватиме ситуацію невиконуваності судового рішення. У дописі наголошується:

"Верховний Суд наголосив, що процедура призову військовозобов’язаного на військову службу під час мобілізації є незворотною, тобто такою, що вже відбулася, а визнання процедури призову протиправною не спричинює відновлення попереднього становища особи, призваної на військову службу".

Зазначається, що обраний позивачем спосіб захисту не відповідає суті порушеного права позивача, а задоволення цієї вимоги не приведе до поновлення такого права, тому висновки судів обох інстанцій про задоволення позовних вимог у цій частині є помилковими.

"Сам факт непроходження медичного огляду під час призову не є свідченням непридатності позивача до військової служби та не є підставою для звільнення з військової служби відповідно до ст. 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", - підкреслюють у суді.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, кілька днів тому народний депутат від "Слуги народу", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко заявив, що у разі незаконної мобілізації, служба усе одно продовжується. Служити, за його словами, доведеться доти, доки судом не будуть визнані винними відповідні посадові особи.

12 березня ВР у першому читанні проголосувала за законопроєкт №12442, який стосується запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій.

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