В Україні сотні тисяч людей пішли до армії добровільно, зауважив президент.

В Україні від початку повномасштабної війни триває мобілізація – відповідно до чинного законодавства та режиму воєнного стану. І вона триватиме, доки йде війна, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Країна у стані війни, тому в нас проводиться мобілізація. Ми хочемо, щоб війна скінчилася. Ми хочемо, щоб усе скінчилося. Ми хочемо мати справедливий мир, спокій без мобілізації та воєнного стану. Проте доки триває війна і діє цей режим, триває мобілізація", – наголосив він в інтервʼю засновнику Daily Wire Бену Шапіро.

Президент визнав, що процес мобілізації мав свої недоліки: хтось пропонував гроші за ухилення від служби, хтось їх брав.

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"В Україні зараз 800 000 або 600 000 людей, які добровільно пішли до армії. Так, діє закон про мобілізацію, але це люди, які добровільно пішли захищати Україну", – зауважив він.

Проте окремі інциденти під час мобілізації "не є обличчям" України, каже президент. Він зауважив, що кожен спірний випадок має розглядатися правоохоронцями.

"Правоохоронні органи мають гарантувати, що не буде насильства (під час мобілізації, – ред.)", – сказав Зеленський.

Мобілізація в Україні: інші новини

18 квітня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 6 серпня.

Тим часом спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що парламент не планує повертатися до питання зниження мобілізаційного віку. За його словами, зараз діють спеціальні програми, за якими людей віком від 18 до 24 років набирають на службу до Збройних сил України.

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