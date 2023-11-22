Юрист чітко пояснив, якою повинна бути законна процедура вручення повісток.

В Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан, тож представники ТЦК та СП продовжують вручати повістки військовозобов'язаним. Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор із Tactical combat casualty care Володимир Романчук пояснив, що цей документ мають вручати особисто в руки.

Як повідомляє ZN.UA, юрист наголосив, що повістку мають вручати виключно наживо. Зобов’язання з’явитися до ТЦК, передане через родичів, надіслане поштою, SMS-повідомленням або озвучене телефоном, не є офіційним викликом.

Крім того, юрист наголосив, що військовозобов'язаний також повинен перевірити наявність у повістці всієї необхідної інформації. Повістка, що не відповідає вимогам, не є офіційним викликом до ТЦК, а отже, зобов’язання з’явитися нема. Якщо після видачі неналежно оформленої повістки військовозобов’язаного відпускають додому, - він абсолютно вільний.

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