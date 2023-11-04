Війна починає набирати "інших обертів" та переходить більше в інтелектуальну компоненту.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що питання мобілізації в Україні є складним, але не настільки катастрофічним, що треба кричати "караул, все пропало".

В інтерв'ю Українському радіо він розповів, що робота територіальних центрів комплектування є налагодженою системою і процес постійно рухається вперед.

"На початку війни була велика хвиля людей, які пліч-о-пліч стали на захист нашої країни. Пройшло вже понад 618 днів після початку цієї війни, і процес іде. Ми жодного дня не зупиняли процес мобілізації наших громадян. У нас є центри комплектації, де працюють військові люди, які безпосередньо підпорядковані військовим. Вони призивають стільки людей для виконання обов'язків, скільки вважають за потрібне", — додав Данілов.

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За словами секретаря РНБО, після відбору обов'язково відбувається процес навчання.

"Зараз люди, які приходять в центри комплектації, проходять медичну комісію. Після цього, якщо військові вважають, що така людина потрібна для армії, для захисту Сил безпеки й оборони, обов'язково відбувається процес навчання. Тобто це вже налагоджена система. Це процес, який постійно рухається вперед", – пояснив він.

У Данілова спитали, хто сьогодні потрібен армії. Він відповів, що війна починає набирати "інших обертів" та переходить більше в інтелектуальну компоненту.

"Тож, що стосується тих чи інших видів Збройних Сил, це прерогатива військових, кого їм потрібно сьогодні набирати", – підсумував секретар РНБО.

Мобілізація в Україні

Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спрогнозував, що мобілізація в Україні буде посилена.

Український військовий батальйону "Вовки да Вінчі" Олександр Ябчанка попередив, що воювати повинні всі українці.

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