За його словами, війську потрібні молоді люди, а не 50-річні кадри з хронічними захворюваннями.

Командир штурмового батальону 3 окремої штурмової бригади Петро "Ролло" Горбатенко заявив, що час мобілізувати 18-20-річних студентів, а не 50-річних чоловіків.

Про це військовий сказав в інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук. За його словами, українському війську необхідна ширша мобілізація.

"Потрібно мобілізовувати, з усією повагою, не старих дідів. Ну, 50-річні - це ще не старі діди... Але, коли доходить до бойових дій, усі вони схожі на старих. Чому? У них вже купа хронічних захворювань... Треба мобілізовувати 20-річних, 18-річних. У чому проблема? У тому, що це студенти? Ну, і що? Студенти не мають воювати? Мають. Вони не підходять? Підходять. Вони що не вміють, не готові, не народження для війни? Ніхто не народжений для війни. Все здобувається. Питання у підході до підготовки", - заявив Горбатенко.

Мобілізація в Україні

Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний заявив про необхідність розширити категорії громадян, які можуть бути призвані на навчання або мобілізацію.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко спрогнозував, що мобілізація в Україні буде посилена.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що питання мобілізації в Україні є складним, але не настільки катастрофічним, що треба кричати "караул, все пропало".

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