За словами Веніславського, рівнятися на Росію з точки зору людського потенціалу Україна не може.

Зараз питання пониження мобілізаційного віку в Україні не стоїть на порядку денному. Таку заяву зробив голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, член депутатської фракції партії "Слуга народу" Федір Веніславський.

"Є консолідована позиція усіх владних інституцій в Україні, що знижувати вік, з якого громадяни України можуть бути мобілізовані на сьогодні ніхто не збирається і це питання не стоїть на порядку денному. Російська Федерація дійсно має значно більший людський потенціал. Вони мобілізують з 18 років і навіть строкових направляють на ведення бойових дій. Якщо проаналізувати кількість грошових коштів, які пропонують потенційним військовослужбовцям армії РФ, то ці цифри дуже суттєві. Вони доходять до 2 млн рублів. Вони намагаються стимулювати насамперед фінансово. Проте ми розуміємо, що війна не може бути виграна симетрично, тому покладаємося на інноваційні засоби ведення війни, які дозволяють завдавати асиметричних відповідей", – пояснив він в етері "Українського радіо".

Тому рівнятися в людському потенціалі на Росію ми точно не можемо, наголосив Веніславський.

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"В Україні громадяни, які самостійно виявили бажання вступити на військову службу можуть це також зробити з 18-річного віку. Громадяни до 25-річного віку можуть укласти контракт навіть на один рік", – додав він.

Нардеп також прокоментував питання, що робити з тими, хто молодший 25 років, але має статус обмежено придатного. За його словами, нещодавно Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні розглянув цю проблему.

"Відтак розроблено комітетський законопроєкт, яким передбачено внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" і до закону "Про військовий обов’язок і військову службу". Громадяни, які свого часу визнавалися обмежено придатними набули статусу військовозобов’язаних. Задля відновлення соціальної справедливості комітет напрацював зміни до закону. Законопроєкт передбачає не лише неможливість призову на військову службу такої категорії громадян, але й також передбачає можливість звільнення тих, хто був призваний на військову службу з такої категорії обмежено придатних", – констатував Федір Веніславський.

Мобілізація в Україні: останні новини

Народний депутат, полковник СБУ Роман Костенко вважає, що призовний вік в Україні має бути від 20 років до 50. За його словами, люди за 50 років можуть мобілізуватися за власним бажанням, але не в бойові підрозділи.

Тим часом у Волинській області військовозобов’язаним уже надсилають повістки поштою. Про це заявила пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук. Зазначається, що така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати.

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