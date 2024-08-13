Українцям почали надсилати повістки поштою: в ТЦК розкрили важливий нюанс

Уникнути вручення повістки шляхом надсилання поштою у військовозобов'язаних та резервістів не вийде.

У Волинській області військовозобов’язаним уже надсилають повістки поштою. Про це заявила пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі місцевому виданню ВСН.

"Так, резервістам і військовозобов’язаним надсилаються повістки на оновлення військово-облікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації", - розповіла пресофіцерка.

Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП є:

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день отримання рекомендованого листа особою, про що є підтверджуючий документ від поштового оператора;

день проставлення відмітки про відмову отримати лист чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою зареєстрованого або ж фактичного місця проживання особи, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси місця проживання.

Така повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати. Якщо особа не з’явилась до ТЦК у визначений час, вказаний у повістці, вона нестиме андміністративну відповідальність. РТЦК виносить постанову про накладення на порушника адміністративного стягнення. Цю постанову представники районних ТЦК надсилають рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації.

"Уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов’язок", - наголосила пресофіцерка.

Мобілізація в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, в уряді обіцяють незабаром запровадити електронні направлення на військово-лікарську комісію. Їх можна буде оформлювати через застосунок "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців.

Загалом у Міністерстві оборони обіцяють, що застосунок "Резерв+" з часом може перетворитися на такий собі онлайн-ТЦК. Зокрема, в межах застосунку планують реалізувати онлайн-рекрутинг, оформлення відстрочок та інші функції. Чиновники кажуть, що частину послуг планують реалізувати восени, іншу через певний час.

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