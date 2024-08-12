Черногоренко заявила, що найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

Міністерство оборони України спільно з Міністерством охорони здоровʼя працюють над запровадженням електронних направлень на військово-лікарську комісію (ВЛК).

"Міноборони зараз консультується з Міністерством охорони здоровʼя, як впровадити електронні направлення на ВЛК через "Резерв+" як для військовозобов’язаних, так і для чинних бійців", - розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в коментарі УП.

Вона заявила, що найімовірніше в такому направленні буде QR-код, за яким лікарі ВЛК зможуть ідентифікувати людину.

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Також Міноборони працює з МОЗ над створенням електронної системи для військових лікарів, у якій відображатиметься вся інформація про лікування бійців. Черногоренко зазначила, що зараз такі дані можна отримати в центральній базі будь-яких госпіталю або лікарні, якщо зробити запит.

На її думку, необхідно створити окрему базу з історіями лікування або реабілітації бійців для зручності роботи військових лікарів і такий механізм планують впровадити до кінця 2024 року.

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Стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не за місцем проживання можливо, але за певних умов. Про це розповів юрист Дмитро Франчук.

За його словами, якщо ви змінили місце проживання, то протягом певного часу (зазвичай 7 днів) ви зобов'язані знятися з військового обліку за старим місцем проживання та поставитись на облік за новим.

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