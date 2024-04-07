Обіцяють, що персональні дані будуть захищені.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть отримати дані про військовозобовʼязаних, що містяться у держреєстрах, вже за декілька місяців.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявила народний депутат, заступниця голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Олена Мошенець. "Протягом кількох місяців, я сподіваюсь, що цей процес дійсно стане ефективним, тому що ми робимо інформаційною, електронною нашу військову частину", - зазначила вона.

Мошенець зазначила, що питанню захисту персональних даних військових приділяють увагу. "Було обіцяно, що персональні дані будуть захищені і ворог точно не має отримати доступ до нашого найбільшого, найкращого активу у цій боротьбі", - підкреслила депутат.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

У Міністерстві оборони заявили, що його будуть використосувати лише для оновлення даних, наразі в законі немає норм про вручення е-повісток.

Також нещодавно очільник держави підписав законопроект щодо зниження призовного віку в Україні з 27 до 25 років.

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