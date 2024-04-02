Представниця Міноборони зазначила, що у законі немає жодного положення про надсилання електронних повісток.

У вівторок, 2 квітня 2024 року, президент України Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.

Як розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, закон про е-кабінет дозволить військовозобовʼязаним фізично не відвідувати ТЦК – тепер зʼявилася можливість оновити свої дані з будь-якої локації.

Крім того, запровадження електронного кабінету дозволить Україні розміщувати свої системи в хмарах НАТО, що посилить кіберзахист та покращить обмін даних з партнерами.

Відео дня

"Ми зможемо отримувати більше розвідувальних даних, і Міноборони зможе визначати, які міжнародні стандарти у сфері безпеки інформації застосовувати саме для військових систем", – пояснила чиновниця.

Також цей закон дає можливість удосконалити взаємодію реєстру "Оберіг".

"Ми надаємо "Оберігу" можливість через цей закон здійснювати обмін з іншими реєстрами та можливість ТЦК та СП отримати більше відомостей про військовозобов'язаних. Це своєю чергою виключить помилкові або дубльовані повістки та необхідність додатковий раз ходити в ТЦК та СП та щось уточнювати, коли це не потрібно", – зазначила Черногоренко.

Водночас електронний кабінет військовозобов'язаного дозволить автоматизувати послугу отримання статусу учасника бойових дій. Захисники зможуть подавати електронну заявку на отримання такого статусу, і це буде швидкою процедурою.

"Ми зможемо зробити її гідною та виключити очікування статусу тривалий час. В нашому напрямку, в цифровій команді Міноборони кожен третій – це учасник бойових дій. І ми хочемо, щоб цифрові сервіси робили військові для військових, щоб ми розуміли, що потрібно військовослужбовцям", – сказала представниця Міноборони.

Черногоренко також наголосила, що у законі немає жодного положення про надсилання електронних повісток.

Мобілізація в Україні: важливі новини

2 квітня президент Зеленський підписав законопроект про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Він набуває чинності на наступний день після публікації.

Також було підписано закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Народний депутат України Ярослав Железняк заявив, що було скасовано статус обмежено придатних для військової служби. Тепер, відповідно до закону, чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, мають протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Вас також можуть зацікавити новини: