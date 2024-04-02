Рада підтримала цей законопроект ще минулого року.

В Україні знизили призовний вік з 27 до 25 років. Відповідний законопроект підписав президент України Володимир Зеленський 2 квітня.

На сайті парламенту зазначається, що сьогодні президентом підписано закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Закон набуває чинності на наступний день після публікації.

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Зниження мобілізаційного віку - головні новини

За даний закон парламент проголосував 30 травня 2023 року. 304 депутати підтримали тоді законопроект з реєстраційним номером 9281.

Даний законопроект ініціювало Міністерство оборони України. Вони зазначали, що під час дії правового режиму воєнного стану нема потреби в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років. Адвокат Тарас Никифорчук зазначав, що після зниження граничного віку призовників до 25 років з'явиться досить серйозна велика група молодих людей, яких можна буде призвати до Збройних Сил України.

В той же час адвокат Ростислав Кравець зазначав, що українців до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть мобілізувати лише за їхньою згодою. Він наголошував, що мобілізовувати примусово чоловіків до 25 років, які не проходили службу, заборонено.

Втім, якщо чоловік має статус військовозобов’язаного, то мобілізувати його до 25 років цілком мають право. Поняття "призовник" та "військовозобовʼязаний" часто плутають, вважаючи їх одним і тим самим. Проте це не зовсім так.

Призовники - особи, приписані до призовних дільниць. Вони підлягають призову на строкову службу або ще не проходили її. А військовозобов’язані – це особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Адвокат зазначав, що для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки.

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