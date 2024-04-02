У законі про електронний кабінет військовозобов'язаного, який сьогодні підписав президент України Володимир Зеленський, немає норм про вручення електронних повісток.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко в ефірі інформаційного телемарафону. За її словами, цей кабінет необхідний виключно для оновлення даних.

"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення, яке б стосувалося електронного направлення повісток, зараз немає", - підкреслила вона.

Мобілізація в Україні: останні зміни

Нагадаємо, що сьогодні президент також підписав законопроект щодо зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Крім того, підписано закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про мобілізацію. Вже згодом стало відомо, що до нього надійшло 4195 поправок він народних депутатів України. Розгляд документу все ще триває.

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