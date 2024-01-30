Адміністратори груп створили власну мережу інформаторів серед жителів Черкащини.

Кіберфахівці Служби безпеки України заблокували сім груп у месенджерах, які допомагали уникнути мобілізації чоловікам призовного віку на Черкащині.

Як інформує СБУ, адміністрували деструктивні Телеграм-канали та групи у месенджер "Viber" жителі регіону, які особисто повідомляли про заходи, що проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки на території області.

Для постійного функціонування груп, поповнення їх більшою кількістю підписників, адміни надавали дозвіл іншим учасникам розміщувати інформацію, де "працює" ТЦК, та закликали чіткіше вказувати їх "локації". Завдяки цьому в пабліках швидко ширилась інформація про маршрути та місця вручення військовозобов’язаним повісток, щоб попередити ухилянтів.

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Відомості та дані учасники груп збирали через власну мережу інформаторів серед мешканців Черкащини.

"Деструктивні канали набрали популярності, кількість їхніх підписників складала від 250 до 12 тисяч", - йдеться у повідомленні.

СБУ встановила особи адміністраторів груп, що перешкоджали мобілізації.

Під час проведених обшуків за місцем проживання фігурантів правоохоронці виявили планшети та мобільні телефони із доказами протиправних дій.

Наразі трьом адміністраторам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Посилення мобілізації в Україні

Наприкінці 2023 року Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроект про посилення мобілізаційних заходів. Однак згодом документ було відкликано через багато недоопрацювань.

У Міноборони повідомили, що вже підготували нову редакцію проекту закону про мобілізацію.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив, що очікує від військових закону про "справедливу мобілізацію".

Він вважає неправильним, коли представники ТЦК із застосуванням сили забирають з вулиць чоловіків, які не приходять до військкоматів.

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