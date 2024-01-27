Заступник комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки розповів про позицію парламенту щодо мобілізації.

Серед чоловіків є достатньо мобілізаційного ресурсу для задоволення потреб Генерального штабу у захисті України від російської агресії, тому жінок мобілізувати у Збройні сили України не планують.

Про це сказав народний депутат, заступник комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

Чернєв зазначив, що у законі про мобілізацію йдеться про чоловіків віком 27-60 років, а не громадян України загалом.

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"Позиція президента, позиція нашого комітету і думаю, що у принципі, позиція більшості парламентарів полягає у тому, що не потрібно на сьогоднішній день додавати жінок до мобілізаційного ресурсу, тому що є у нас на сьогоднішній день достатньо мобілізаційного ресурсу саме серед чоловіків у віці 27-60 років або можливо, як пропонується у цьому законопроекті, зниження мобілізаційного віку до 25 років", - сказав Чернєв.

Він вважає, що на виконання вимог майбутнього законодавства про мобілізацію буде достатньо чоловіків, аби закрити потреби Генерального штабу ЗСУ.

Що кажуть президент та військові про мобілізацію

Наприкінці минулого року президент Володимир Зеленський стверджував, що навіть якщо Верховна Рада ухвалить закон, в якому буде прописана мобілізація жінок, то він його не підпише.

Варто зазначити, що військові попросили в Україні додатково мобілізувати ще до 500 тисяч громадян, і влада працює над проектом закону, в якому йдеться про посилення мобілізаційних заходів.

Пізніше Герой України, воїн "Азову" Лев Пашко говорив, що мобілізувати потрібно людей з 18 років. Зараз в Україні мобілізації підлягають громадяни, яким вже є 27.

Водночас, стрілець-санітарка зі штурмової роти 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Збройних сил України Олена Риж (Іваненко) вважає, що жінкам потрібно дати більше можливостей приносити користь. Зокрема, жінки можуть поповнити лави ТЦК.

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