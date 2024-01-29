Президент наголосив, що новий закон про мобілізацію повинен передбачати більш сучасні рішення.

Президент України Володимир Зеленський очікує від військових закону про "справедливу мобілізацію".

Про це президент заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, відповідаючи на запитання щодо теми мобілізації в Україні і того, як він оцінює цю ситуацію.

"Тільки по справедливості. В моменті мобілізації важливий момент демобілізації. Багато хто відвоював багато днів. Є люди, які 700 днів на полі бою. Я їм вдячний за захист нашої держави. Як кожен українець. Вдячності замало, я вважаю, від суспільства. Треба справедливі ротації. Треба давати широкі відпустки. Грошима все прикрити не можна. Хоча заробітні плати високі, але тим не менш, треба справедливість у цьому напрямку", - зауважив він.

Зеленський наголосив, що очікує від військових "закону про справедливу мобілізацію". "Я б хотів, щоб це був комплексний справедливий законопроект… Їхнє завдання сьогодні - це зробити. Ніхто не говорить, що це популярне рішення чи не популярне. Але мені здається, важливо, щоб військові разом з Міністерством оборони підготували справедливу відповідь на це питання", - зазначив він.

Крім того, на запитання щодо відеороликів в інтернеті, на яких чоловіків на вулиці із застосуванням сили забирають військові, Зеленський зауважив, що такі випадки - це "дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до військкоматів".

"Але тут я хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі? Так, є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони не повинні цього робити", - сказав президент.

Він додав, що у зв’язку з цим попросив військових та депутатів під час підготовки законопроекту про мобілізацію зробити так, "щоб не було шансів ходити по вулицях".

"Сьогодні є можливості застосування діджитал-формату, тощо. Ми живемо у час цифровізації. Тим паче, ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес. І під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це питання сучасно", - сказав Зеленський.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2023 року Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроект про мобілізацію, який передбачав посилення мобілізаційних заходів. В урядовому законопроекті знайшли багато недопрацювань і зрештою Кабмін відкликав цей документ з Ради.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, які пункти в урядовому законопроекті про мобілізацію порушують права людини. За його словами, порушенням Конституції є надання територіальним центрам комплектування додаткових повноважень, а також можливість мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи.

У Міноборони повідомили, що вже підготували нову редакцію проекту закону про мобілізацію.

Народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв зауважив, що серед чоловіків є достатньо мобілізаційного ресурсу для задоволення потреб Генерального штабу у захисті України від російської агресії, тому жінок мобілізувати у Збройні сили України не планують.

Напередодні в Раді пояснили, яким має бути новий закон про мобілізацію. За словами заступника голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгора Чернєва, новий документ буде збалансований та більш сфокусований на мотиваційній частині для тих, хто має бути мобілізований.

В Україні пропонується знизити вік чоловіків, які підлягають мобілізації, з 27 до 25 років. Водночас Боєць "Бот" з 3 ОШБр заявляв, що 25 років для армії - це вже "дядько", тому знизити граничну норму слід до 22 років.

Раніше Герой України, воїн "Азову" Лев Пашко говорив, що мобілізувати потрібно людей з 18 років.

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